Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Yerli ve millî gözetleme uydusu İMECE’nin 2023 Ocak ayında uzaya fırlatılmasıyla yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacı ilk kez yerli kaynaklarla karşılanacak. 2023’te ayrıca, Türksat 6A’nın uzaya gönderilmesi ile Türkiye, ilk defa kendi millî haberleşme uydusuna sahip olacak. Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak. İki uydunun da faaliyete geçmesi ile de Türkiye’nin uzaydaki gözü 10’a yükselecek. Yakıt dâhil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık kütleye sahip olacak Türksat 6A’nın kapsama alanı, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünü içerecek. 23 aktarıcıya sahip olacak uydunun yörüngede 15 yıl kalması planlanıyor. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen yerli ve millî İMECE uydusu ise fırlatmanın ardından ilk görüntüyü, 48 saat içerisinde aktaracak. İMECE, TSK’ya da hizmet vermeye başlayacak. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinden coğrafi kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edecek. İMECE uydusu; hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet verecek. İMECE’nin görev ömrünün beş yıl olacağı belirtiliyor.

Türkçe mesaj taşıyorlardı! İki uzay aracı kapatılıyor Yaklaşık 5 yıl dayanacağı hesaplanarak Jüpiter ve Satürn'ü incelemesi için uzaya fırlatılan Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçları, yaklaşık 45 yıl süren uzay yolculuğunun sonuna geliyor. Dünya dışındaki canlılar için pek çok dilde mesaj taşıyan araçlarda Türkçe olarak kaydedilen bir mesaj da yer alıyor.

Milli Uzay Programı'nda yeni gelişme! Yüzde 70'i milli tasarım Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversitesi Uzay ve Havacılık Teknolojileri Kulübü'nün düzenlediği 'Türkiye'nin Uzay Misyonu ve Türk Astronot Görevi' başlıklı konferansta öğrencilere Milli Uzay Programı'nı anlattı. 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi' ile uzaya çıkacak ilk Türk astronotun 3 ya da 4 bilimsel çalışma yürüteceğini belirtterek Milli Uzay Programı'nın önenimi açıkladı. Etkinliğe İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fabrizio Pinto ile öğrenciler katıldı.