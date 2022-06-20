Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu İstanbul Finans Merkezi, 6. Yargı Paketi ile basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun tekliflerini yasalaştırmak, Libya’ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için mesai yapacak. Teklifle internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmî nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik teklifin 14 maddesi komisyonda kabul edildi Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin 14 maddesinin daha TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiği açıklandı.

