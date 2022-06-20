Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde iki kritik zirve bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

Prens Selman'ın iade-i ziyareti, Erdoğan'ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak.

YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATILMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle canlanan ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak ziyarette, ekonomi alanında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınırken, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde ticaret, gümrük, yatırım, müteahhitlik, turizm alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınmıştı.

Selman'ın ziyaretinde bu alanlarda yeni anlaşmalara imza atılarak somut gelişme gösterilmesi planlanıyor.

Erdoğan, ziyaret dönüşünde iki ülke ilişkilerindeki ekonomik potansiyele dikkat çekerek "İki ülke iş adamlarını, yatırımcılarını bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirmemiz gerektiği hususunda mutabık kaldık. İlişkilerimizin karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştirilmesi hususundaki ortak irademizi en açık şekilde ve en üst düzeyde ortaya koymuş olduk. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikrarı için bu gayreti sürdürme kararlılığındayız" demişti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ NATO TAKİP EDECEK

Haziran ayının son 10 gününde gerçekleşecek kritik öneme sahip ikinci ziyaret ise, 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid’in ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi olacak. Ana konusu İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka katılım başvurusu olacak zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı temaslar ve açıklamalar gazetecilerin odak noktasında bulunacak.

Türkiye, iki ülkenin üyeliğine terörle mücadele ve savunma sanayi yaptırımları konularında beklenen somut adımların atılmaması gerekçesiyle karşı çıkıyor. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği için Türkiye’yi ikna çabalarının zirve boyunca sürmesi beklenirken, başvuru sürecinin zirvede tamamlanması gibi süre sınırlaması bulunmuyor. İttifaka katılım için üye devletlerin tüm parlamentolarının onayı gerekiyor.

Zirveye NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra, ‘partner ülkeler’ olarak Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak. ABD Başkanı Joe Biden’ın da katılacağı zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapması planlanıyor. Dünyanın dört bir yanından 2 bine yakın gazetecinin takip edeceği zirvede ayrıca NATO 2030 belgesi ve üye ülkelerin yeni tehditlere karşı nasıl korunacağına yönelik Stratejik Konsept de görüşülecek.

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