Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabından "Bu korku size yeter ama emin olun adil olacağız" ifadesiyle yaptığı skandal paylaşıma tepki yağıyor. CHP'li vekil, bir Twitter hesabından yapılan ve "Bayraktar SİHA üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Siha üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı" gibi gerçek dışı ifadelerin yer aldığı haberi kendi hesabından paylaştı.

"KARŞIMIZDAKİLER HER ŞEYE KARŞILAR"

Bu paylaşıma kısa sürede sosyal medyadan tepki yağarken, bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Adana'da Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı açılış törenine katılan Çelik, "Karşımızdakiler, Türkiye'de SİHA'ların yapılmasından bu yolların hayata geçirilmesine kadar her şeye karşılar. Adana'ya yol yaptığımız gibi Türkiye'nin her yerine yollar yapıyoruz. Ama bunların bu hizmetlere karşı çıkması, bu hizmetleri kötülemesi tamamen millet siyasetinden devlete hizmet etme misyonundan ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor" dedi.

"SİHA'LARIMIZDAN RAHATSIZ OLANLAR TERÖR ÖRGÜTLERİDİR"

"Dün bir milletvekilleri çıkıp SİHA'ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA'ların yapımını engelleyeceğini söyledi" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA'larımızla gurur duyuyoruz. SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir. Türkiye'nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir. Dünyanın her tarafında, SİHA’larımızın ortaya koyduğu performans dünya barışı için tüm devletler tarafından takdir edilmektedir. Bir tek kara propaganda odakları SİHA'larımıza, yaptığımız hizmetlere karşı çıkmaya devam etmektedir. Türkiye'de de maalesef bu hizmetlere, SİHA’ların yapılmasına, milli güvenliğimizin kazanımlarına karşı çıkmak yine aynı kadrodan Cumhuriyet Halk Partisi’nden gelmiştir” dedi.

"ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'lilerin Adana içinde yaptıkları hiçbir şey olmadığını ifade ederek, "Sadece karşı çıkmakla yetiniyorlar. Bugünden sonra da yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye hizmet götürmeye devam edeceğiz. SİHA’larımızı üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Taş üstüne taş koyarak hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.

Bizlerin Türkiye karşıtı ve Türkiye düşmanlarına verdiğimiz en büyük cevap, bu açılışlardır. Bizim Türkiye’nin karşıtlarına vereceğimiz en iyi cevap, Türkiye’nin çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamaktır. Terör örgütlerinin arkasında olanlar Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan yollardan da rahatsız oluyorlardı. O yolların yapılmasını engellemek için çeşitli saldırılar düzenlediler. Yine o insanlara hizmet gitmesin, o insanlara refah gitmesin diye. Şimdi yine kimlerin karşı çıktıklarını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Sezgin Tanrıkulu'dan skandal 'Bayraktar' paylaşımı! 'Bu korku size yeter' dedi, tepki yağıyor Türkiye'nin adını dünyada manşetlere taşıyan ve büyük başarılara imza atan yerli ve milli Bayraktar SİHA'yı hedef alan bir sosyal medya paylaşımı yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu büyük tepki topladı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı paylaşıma tepki göstererek 'Hepimiz Bayraktarız' tweeti attı.

Sözcü Çelik'ten CHP'ye SİHA tepkisi CHP’li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun "Bayraktar Siha üretimi durduruldu." ifadesini içeren bir paylaşımı alıntılayıp "Bu korku size yeter" sözlerinin ardından tepkiler büyürken bir açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sözcü Çelik, "Yüce Meclis'te görev yapan birilerinin Türkiye'nin gururu olan SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.