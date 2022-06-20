Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe iki kritik temas: Önce Prens Selman sonra NATO zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara’da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sığınmacı' mesajı: Hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Küresel Parlementer Konferansı'na video mesaj gönderdi. Göç ve mülteciler meselesinde yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumların değil, kriz bölgelerine komşu Türkiye gibi ülkeler çektiğini belirten Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz" ifadelerini kullandı.