Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. DBP’li Salihe Aydeniz’in polise tokat atmasını eleştirmesine tepki gösteren Ahmet Türk’e cevap veren Öztrak, “Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez” dedi. Öztrak, “Tabii olayın öncesini biz bilmiyorduk. Orada yoktuk. Milletvekili sakin olmak zorundadır, itidalli olmak zorundadır. Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez” dedi.

AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI GÜNDEMİ

Polise tokat atan Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda parti olarak tutumlarının ne olacağının sorulması üzerine Öztrak, “Ne zamandan beri dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup kararı alınıyormuş? Daha dosya komisyona gelmemiş. Arkadaşlarımız dosyanın kapağını açıp içerisinde ne var ne yok görmemişler. Eğer bu konuda grup kararı almak da mümkün değilse, hukuka saygılı bir parti olarak milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde karar vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK: BUNLARA NASIL GÜVENECEĞİZ?

DBP’li Salihe Aydeniz’in polise tokat atmasının ardından Faik Öztrak’ın “Polise tokat atılmaz” sözlerine tepki gösteren Ahmet Türk, Mardin İl Kongresi’nde, “Peki bunlara nasıl güveneceğiz, bunlarla nasıl yürüyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Talimatının Kandil'den geldiği öğrenilen ve 12 Haziran’da terörist başı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için İstanbul'da düzenlenen provokatif yürüyüşte skandal bir olaya imza atıldı. DBP'li Salihe Aydemir, Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşe izin vermeyen polis memurlarından birisine yumruk attı. Bu gelişmenin akabinde Aydemir'e art arda tepkiler gelirken CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise olayı sadece "kabul edilemez" olarak nitelendirip, skandal hareketi kınamadı.

CHP polise yumruğu kınamadı: ‘Kabul edilemez’le yetindiler CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ittifak ortakları HDP'li Salihe Aydemir'in bir polis memuruna yumruk atmasına ilişkin yaptığı açıklamada yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendirse de herhangi bir 'kınama' yapmadı. Öztrak konuşmasında, "Bir sorun varsa, sorun görev yapan poliste değil ona emri verendedir." dedi.

CHP'li Öztrak'ı şaşkına çeviren tepki: 'Erdoğan’a destek çıkın, Avrupa ile savaşıyor ' Kahramanmaraş’ta esnaf ziyaretinde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a bir vatandaş, “Tayyip Erdoğan’a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın” diye tepki gösterdi.