Beylikdüzü istikametine doğru seyir halinde olan ve Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağında yolcu indiren metrobüse, arkadan gelen İETT yol yardım aracı çarptı. Kazanın ardından metrobüsten inen yolcular, yol bakım aracının sürücüsüne tepki gösterdi.
ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Olay nedeniyle bir süre metrobüs yolunda araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan metrobüsün ve yol yardım aracının çekilmesi üzerine hattaki trafik normale döndü.
Kaza sonrasında yaşanan anlar, vatandaş kamerasına yansıdı.
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