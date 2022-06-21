Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olması konusunda baskılar artarken, bir yandan da kulislerde farklı aday isimlerinin gündeme gelmesi, 6’lı masada ‘Adaylık pazarı kuruldu’ yorumlarına sebep oldu. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi vaadiyle yola çıkan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri 3 Temmuz’da beşinci defa bir araya gelecek. Bu toplantı öncesinde 6’lı masanın ortakları arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi ise giderek büyüyor. Son günlerde isimleri cumhurbaşkanlığı adaylığı için ortaya atılan Abdullah Gül, Abdüllatif Şener ve İlhan Kesici masayı karıştırdı. Özellikle CHP’de bu isimlere yönelik tepkiler yükselirken, yeni bir ‘Ekmelledin İhsanoğlu vakası’ yaşanmasından duyulan endişeler parti yönetimine iletildi. Önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun mutabakata varılmaması durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklaması da 6’lı masada büyük sıkıntıya sebep oldu.

VATANDAŞ ‘SOMUT ÖNERİ’ BEKLİYOR

Öte yandan; 6’lı masayı oluşturan partilerin vatandaşa ‘Somut öneri’ niteliğinde bir vaatte bulunmaması, yaptıkları toplantılarda cumhurbaşkanını kimin seçeceği bile belli olmayan parlamenter sistem dışında bir konu başlığının gündeme gelmemesi gibi sebeplerle oluşan belirsizliklerin seçmen nezdinde tepkiye yol açtığı belirtiliyor.

Bakan Karaismailoğlu: Altılı masanın altında başkaları üstünde başkaları var Zonguldak'da vatandaşlarla buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin altılı masasını eleştirerek, "Görüyorsunuz bazı masalar kuruluyor, kalkıyor. Yiyip-içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Altılı masa diyorlar, altında başkaları üstünde başkaları var. O masalarda milletin derdi yok, o masalarda onların ikballeri, gelecekleri ve keyifleri var." dedi.

Altılı masada taktik savaşları! HDP oyun kurucu olma peşinde Altılı masadan kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konusunda şu ana kadar herhangi bir ortak karar çıkmazken, HDP'nin Akşener ve Yavaş konusunda tavır koyduğu ve bu isimler aday olursa destek vermeyip kendi adayını çıkaracağı iddia edildi.

Altılı masadan altı aday çıkabilir CHP yönetimi cumhurbaşkanı adaylığı için ‘Kılıçdaroğlu olmalı’ diye bastırırken, masanın diğer ortakları buna karşı çıkıyor. Kulislerde, ‘ortak aday’ senaryosunun çökmeye yakın olduğu, altı liderin ayrı aday olabileceği konuşuluyor.