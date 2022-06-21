Türkiye Gazetesi

FETÖ ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ardı ardına düzenlenen operasyonlar ile terör örgütüne adeta göz açtırılmıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, 27’si muvazzaf 31 asker ile 16 darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisinin gözaltına alınması için harekete geçildi.

Aralarında 1 albay, 28 astsubay ve 2 uzman çavuşun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki: PKK ve FETÖ'ye yer verirseniz müttefiklik olmaz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert sözlerle cevap verdi. Akar, "Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz. "dedi.

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ'ye sınav operasyonu: 59 gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; 59 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde, yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmak suretiyle operasyon yapıldı.

FETÖ'cüler itirafçı eski kaymakamı tehdit etti: Attığın adımdan haberimiz var Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve itirafçı olan eski kaymakam, kaymakam olduktan sonra örgüt tarafından takip edildiğini belirterek FETÖ’cülerin kendi maaşının yüzde 15'ini istediğini belirterek “Attığın adımdan haberimiz var” şeklinde tehdit edildiğini söyledi