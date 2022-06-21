Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de YKS'ye gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancalı göz yaşlarına hakim olamamıştı. Kendisine yöneltilen sorular sonrası anne ve babasının olmadığını söyleyen Sabancı sözleriyle yürekleri dağlamıştı. Ardından polislerin ve yakınlarının yardımıyla kimliği getirilen Sabancalı, bu şekilde sınava girebilmişti.

Genç kız Ayşe, sosyal medya başta olmak üzere herkes konuşmuştu. Genç kız için MHP lideri Bahçeli harekete geçti. Bahçeli, kendi kurduğu Osmaniye Vakfına talimat verdi ve Ayşe'nin tüm eğitim masraflarının vakıf tarafından karşılanacağı öğrenildi. Osmaniye Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VALİNİN MİSAFİRİ OLDU

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 18 Haziran günü yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girerken kimliğini unuttuğu için gözyaşlarını tutamayan Ayşe Sabancalı'ya her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Vali Yılmaz, Sabancalı'yı makamında kabul ederek bir süre görüştü. Sabancalı'nın sınav günü yaşadıklarını medyadan öğrendiğini ve çok duygulandığını dile getiren Yılmaz, "Ayşe'nin o günkü davranışları, verdiği cevaplar bütün Türkiye'yi olduğu gibi tabii beni de çok duygulandırdı. Biz Ayşe'nin yanındayız, yanında olacağız. Bundan sonra da hep destekçisi olacağız."ifadelerini kullandı.

'SINAVI KAZANMASA BİLE DERSHANEYE GİTMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Ayşe'nin sınava girebilmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yılmaz, "Ayşe'nin aslında çok örnek bir davranış sergilediğini düşünüyorum. O azmiyle, kararlılığıyla inşallah bu şekilde hedefine ulaşır. Biz de Ayşe'nin yanında olacağız." dedi ve Ayşe Sabancalı'nın sınavı kazanamaması halinde ise her türlü masrafını karşılayarak dershaneye gitmesini sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Babasını 2016 yılında, annesini ise geçen yıl kaybettiğini belirten Ayşe Sabancalı da "Şu an teyzemin kızıyla birlikte yaşıyorum. Ağabeyim nerde istersem orada yaşayabileceğimi söyledi ben de teyzemin kızıyla kalmak istedim." diye konuştu.

ÇOCUK GELİŞİMİ OKUMAK İSTİYOR

Sınav günü kimliğini unuttuğunu anladığında çok kötü olduğunu dile getiren Sabancalı, "Sınava kimliksiz kimseyi almıyorlardı. Geç kalanı da almıyorlardı. Beni de almayacaklarını düşündüm ve ağladım ama sınava girebildim. Yaşadıklarım, sosyal medyada çok fazla gündem oldu ve takipçi sayım binlerce kişi arttı. Birçok kişi bana ulaştı ve üniversiteyi kazandığım taktirde burs verebileceklerini söylediler. Ben Niğde çocuk gelişimi bölümünü okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, Sabancalı'ya hediye verdi.

YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu ve tüm oturumların tamamlandığı YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sonuçların ise 20 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.

Barajsız ilk YKS sona erdi! 3 milyondan fazla aday ter döktü 3 milyon 243 bin 425 adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) sona erdi. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.

Bahçeli'den YKS çağrısı: Üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.