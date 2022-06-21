Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK'ya hem yurt içinde hem de sınırlarımızda geçit yok, Kahraman Mehmetçik, bölücü terör örgütünün mensupları olan teröristleri tek tek tespit ederek etkisiz hale getiriyor. Başlatılan birçok harekatla birlikte sınırlarımızda terör temizliği yapışldı. Pençe-Kilit Operasyonları ile hain terör örgütü PKK darbe almaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. "

Teröristler için kaçınılmaz son! MSB duyurdu: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist kahraman askerlerimiz tarafından öldürüldü.