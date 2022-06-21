Türkiye Gazetesi

Çat ilçesine bağlı Göbekören köyünde meydana gelen olayda AK Partili Meclis üyesi Haydar Bulut ve Doğan Edebali arasında çayır meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine silah ve bıçakla saldırdı. Kavgada ağır yaralanan Bulut ve Edebali ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AK PARTİ MECLİS ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

Meclis üyesi Bulut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Doğan Edebali’nin ise hastanede tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili yaptığı skandal paylaşıma tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SİHA'lardan rahatsız olanların 'terör örgütleri' olduğunu ifade ederek, "Bugünden sonra da SİHA’larımızı üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

