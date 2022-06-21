Türkiye Gazetesi

2020 Temmuz ayında Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşi bir şekilde öldüren sanık Cemal Metin Avcı için görülen davada katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Dava devam ederken Avcı için verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

Karara başta sosyal medya olmak üzere birçok isim ve STK'dan itiraz bgelirken bir açıklamada AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, karara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.

'HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR'

Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.''

Pınar Gültekin davasında karar! Cemal Metin Avcı'nın cezası belli oldu Son dakika haberine göre; Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme Pınar Gültekin davasının 12. duruşmasında sanık Metin Avcı'nın hakkında tutukluluk halinin devamına, sanığın kardeşi için de adli kontrol kararı verildi.

Cinayet kurbanı Pınar Gültekin'in annesine hakaret davası açıldı Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında dava açıldı. Sebebi ise duruşma salonunda sanık Cemal Metin Avcı'ya söylediği sözler...