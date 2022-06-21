Türkiye Gazetesi

Küçüklüğümüzün vazgeçilmez Scooby Doo gibi pek çok çizgi dizilerin mimmarı olan Namkook Lee, Beyoğlu'nda eşiyle kaldığı bir pansiyonda eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözlatına alınmıştı. Güney Koreli profesör olan Lee, eşini öldüresiye bir şekilde dövdüğü gerekçesiyle mahkemeye çıktı. Lee, mahkemedeki savunmasında 'Kusura bakmayın, beni affedin' dedi.

'KARIMI SEVİYORUM'

Duruşmada tercüman vasıtasıyla savunma yapan sanık Namkook Lee, ‘’Ben eşime hiçbir zaman vurmadım, eşimle aramızda sorunlar vardı. Olay günü eşim intihara kalkışmıştı, bu intihar sırasında dışarıdaki herkes durumu gördü, izledi, birçok komşum kendisine durmasını söyledi. Eşim 70 kilodur, ben 45 kiloyum. Onu taşımam sorun olacaktı. Kendisini atmaya çalıştığında ben de onu geri çekmeye çalıştım.

Enerjim bittiğinde son gücümü kullandım ve onu yere çektim. Ölmesini engellemeye çalıştım, kasıtlı olarak vurmak ya da darp etmek istemedim. Durdurmak istedim. Sadece onu çektim, ona kesinlikle vurmadım. Karımı seviyorum, sağlık durumum da iyi değil. Eşimle birlikte olmak istiyorum’’ şeklinde konuştu.

'BENİ AFFEDİN'

Alınan savunmaların ardından son sözü sorulan sanık Lee, ‘’Türk yargısına saygılıyım ve adaletine de güveniyorum. Kusuruma da bakmayın, beni affedin’’ ifadelerini kullandı.

TEK CELSEDE 6 YIL CEZA

Mahkeme, sanık Lee’yi, ‘hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşe karşı kasten yaralama' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın üzerine atılı ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, işlenen suça ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına karar verdi. Sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

14.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Namkook Lee'nin ‘hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşe karşı kasten yaralama', ‘hakaret' ve ‘zincirleme şekilde tehdit' suçlarından toplamda 3 yıl 10 aydan 14,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Scooby Doo'nun mimarı Namkook Lee eşine şiddet uyguladığı için İstanbul'da tutuklandı Dünyaca ünlü çizgi film Scooby Doo ve birçok çizgi dizinin mimar olan 70 yaşındaki Namkook Lee, İstanbul'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle önce gözaltına alındı ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.