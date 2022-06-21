Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 118. günde de devam ederken ortaya çıka küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye yoğun bir diplomasi yürütüyor. İşgalin başladığı günden şimdiye kadar barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, savaştan kaynaklanan küresel gıda tedariği sorununu çözmek için devreye girdi.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının açıklamasına göre, 10 güne kadar İstanbul'da 4'lü bir görüşme gerçekleşecek. Öncesinde ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Rusya'ya gidecek. İstanbul'da gerçekleşecek zirveye ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Zirveye, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM katılacak. Ukrayna koordinasyonunda oluşturulacak koridordan Rusya ürünleri de taşınacak.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMENİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir BM planı olduğunu belirtmişti. Türkiye'nin BM planını desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, "BM planının uygulanabilir bir plan olduğunu görüyoruz. Ayrıca yapılacak çalışmanın meşruiyeti bakımından da BM çatısı altında yapmamızda fayda var" demişti.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da yaptığı görüşmede bunları izah ettiğini ve ikili düzeyde veya tek taraflı bir çalışmanın olmaması gerektiğini söylediğini aktarmıştı.

Söz konusu koridor için Rusya'nın cevabını beklediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Dörtlü bir toplantı olursa kurulacak mekanizma, bunun işleyişi, denetimi dahil tüm konular burada detaylı bir biçimde ele alınacak. Burada BM ve Türkiye'nin yanı sıra Rusya ile Ukrayna'da olacak. Dolayısıyla herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mekanizmanın da bunu temin etmesi gerekiyor" demişti.