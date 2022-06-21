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PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu
21.06.2022 - 18:51 | Son Güncelleme: 21.06.2022 - 18:52
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bugün (4), 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise teslim olan örgüt mensubu sayısı 47'ye yükseldi. ”
Etiketler : içişleri bakanlığı,terör,pkk,
875952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/875952.aspx
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