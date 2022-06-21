Türkiye Gazetesi

Elektriğe temmuz ayı itibariyle yüzde 30 zam geleceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bununla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan açıklama geldi. Ankara'da geçen Perşembe günü düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 14'üncü Sektör Değerlendirme Toplantısı öncesinde elektrik dağıtım şirketlerinin patron ve yöneticileri, Enerji Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez ile kahvaltıda bir araya gelmişti. Toplantıda elektrik dağıtım şirketlerinin zam talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Bir çok yerde ortaya atılan iddiaya ilişkin yetkili isimden açıklama geldi.

TARİFEDE DEĞİŞİKLİK YOK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı için yeni rakamlar netleşti! Masada 3 formül yer alıyor: Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Milyonlarca kişi Temmuz’da yapılacak zamma odaklandı. Asgari ücrete gelen zamla alım gücü artacak. Asgari ücret için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündemde yer alırken, iki formülünde bir arada kullanılması masaya geldi. Yapılacak zamda belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. Milyonlarca kişi 'Asgari ücrete ara zam, ek zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar olacak' sorularına yanıt ararken, asgari ücret Temmuz zammı için yeni rakamlar yeni hesaplar belirdi. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Memur ve emekli maaşlarına zam gelecek mi? 1 Temmuz’da asgari ücrete zam gelecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

Brent petrolde rüzgar yön değiştirdi: Fiyatlar arttı akaryakıta zam göründü (21 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları) Fed’in faiz artırımına gitmesi ve ABD’de enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması Brent petrolde düşüşe neden olmuştu. Rüzgarı arkasına alan Brent petrol tekrardan yükselişe geçti. Petrol arzına ilişkin endişelerin artmasıyla Brent petrol tekrardan 115 dolara kadar çıktı. Brent petroldeki bu artış ise henüz pompaya yansımadı.