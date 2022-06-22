Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Meclis’ten geçen tezkerenin gerekçesinde, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin bu ülkedeki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek olduğu belirtildi. Libya'ya insani yardım ulaştırmak ve Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin talep ettiği desteği sürdürmek için, sınır ve kapsamı Cumhurbaşkanı'nca belirlenmek üzere, tezkerenin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay daha uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

AK PARTİ, MHP ve İYİ PARTİ’DEN “EVET”

Genel Kurul’da siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalardan sonra AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin oyları ile tezkere kabul edildi. CHP ve HDP ise ret oyu kullandı. CHP geçen yıl ekim ayında Suriye ve Kuzey Irak’ta terörle mücadele kapsamında yapılacak sınır ötesi operasyonlar ile ilgili tezkereye de ‘Hayır’ oyu vermişti. CHP’nin bu tavrı büyük tepki toplamıştı.

CHP Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer tezkereye olan itirazlarını, “Biz Libya ile deniz yekti anlaşmasına olumlu baktık. Ama bunun bir önkoşulu gibi önümüze getirilen asker gönderilmesi tezkeresine hep karşı olduk. Bugün de karşıyız. Mehmetçiğin görevi sınırlarımızı korumaktır. Bu tezkere ile Türk askerinin Libya çöllerinde savaşmak üzere maceraya atılmasını istemiyoruz ve bu tezkereye ‘Hayır’ çağırısı yapıyoruz” sözleri ile anlattı.

Libya’da 150 milyar dolarlık potansiyel Türkiye ile Libya arasındaki dostluk, ihracat ve yatırımlara da yansıyor. DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil "Mart ayında Libya’ya 306,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk çeyreğinde ihracatımızı yüzde 35,8 artırarak 762,5 milyon dolara çıkardık” dedi.

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