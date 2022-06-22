Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri ile mücadele yurdun birçok noktasında hız kesmeden devam ediyor. Mersin'de emniyet ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı, ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerini aradı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 10 ilde 'Kökünü kurutma' operasyonu Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Operasyon bölgelerinde 6 milyon Suriyeli yaşıyor İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son dönemde Suriyeli mülteciler üzerinden algı operasyonları yapıldığını söyledi. Bu konunun birçok ülkenin ortak sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Çataklı, Avrupa’da yaşayan Suriyeli mülteci sayısının bir milyonu aştığını belirtti.