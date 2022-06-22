Türkiye Gazetesi

Dün akşam 20.00 sularında Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın hala devam ederken ekipler tümm gücüyle canla başla yangına müdahale etmeye devam ediyor. Akşam güneşin batmasıyla beraber yavaşlayan müdahaleler sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı ve hala daha devam ediyor müdahale.

Marmaris alev alev yanıyor derken bir yangında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıktı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çaltıözü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarlı havanın hakim olduğu bölgede, yangını söndürmek için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Marmaris'te orman yangını! Havadan müdahale yeniden başladı Muğla Marmaris'te akşam saatlerinde başlayan yangın gece saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesiyle ilerleyişi durdurdu. İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi bölgede incelemelerde bulundu. Bölgede birçok ev tahliye edildi. Günün aydınlanması ile birlikte yangına müdahale yeniden başladı. Müdahalede 20 helikopter ve 14 uçak kullanılıyor.

KKTC’de 3 noktada çıkan orman yangını, evlerin bahçesine kadar geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) üç farklı bölgede orman yangın çıktı. Yangın rüzgar sebebiyle kısa sürede yayılırken belli bölgelerdeki evlerin bahçelerine kadar geldi. Öte yandan Türkiye’den gelen 2 helikopter ve 1 uçağın da desteğe gittiği öğrenildi.