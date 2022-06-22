Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek.

Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

MISIR VE ÜRDÜN ZİYARETİ

Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman'la görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe iki kritik temas: Önce Prens Selman sonra NATO zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara’da ağırlayacak, ardından 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak.

Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için çağrı: Veliaht Prens Selman hesap versin Avrupa Parlamentosunda (AP), Suudi Arabistan'daki insan hakları konusunda düzenlenen toplantıda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi M. Bin Selman başta olmak üzere sorumlulara hesap sorulması istendi.