Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın dün akşam saatlerinden beri devam ederken yaklaşık 1 saat önce Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangının büyük ölçüde kontrol alındığını duyurmuş ve müdahalenin hala devam ettiğini belirtmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'PROVAKASYON AMAÇLI AÇIKLAMALARIN DİKKATE ALINMAMASI GEREKİR'

Devletin tüm varlığıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Çelik, şu sözlerle açıklamasına devam etti:

"Yangına dakikalar içinde müdahale edilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın sadece resmi açıklamaları takip etmesi önemlidir. Yalan haber yayan ve provokasyon amaçlı açıklamaların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Yangına karadan ve havadan tüm imkanlarla müdahale eden ekiplerimizin fedakarca çalışmalarına teşekkür ediyoruz. Tecrübeli ekiplerimizin insanüstü gayretle çalışmaları her türlü takdiri hak etmektedir."

Marmaris'te orman yangını kontrol altına alındı! Bakan Kirişçi'den son durum açıklaması Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangın bölgesini ilk olarak helikopter ile denetlerken daha sonra ise Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı. Sabah saatlerinden itibaren yangını havadan söndürme çalışmaları başladı. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Bakan Kirişci, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Günün ilk ışıklarıyla Marmaris'teki acı tablo durumu gözler önüne serdi Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale hala sürüyor. Çıkan yangının şiddeti dün geceye oranla azalma gösterdi ve yangının bir kısmı az da olsa durabildi.

Sergio Ramos Marmaris'te Serdar Aziz'le hatıra fotoğrafı çektirdi Geçen yaz Real Madrid'de PSG'ye transfer olan 36 yaşındaki Sergio Ramos, Serdar Aziz'i kırmayarak fotoğraf çektirdi. Fenerbahçeli futbolcunun Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yüzlerce yorum yapıldı.