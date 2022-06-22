Türkiye Gazetesi

Türkiye geçtiğimiz yıl yaşadığı yangın felaketlerinden sonra işi sıkı tutuyor. Bu kapsamda yangınla mücadele gücüne hem havada hem de karada takviyeler yapılırken bir yandan da güvenlik önlemleri artırılıyor.

SABOTAJ RİSKİNE KARŞI ORMANLARI KORUYORLAR

Ormanlara yönelik sabotaj riskine karşı güvenlik güçleri ormanları koruyor. Aydın'da görevli jandarma komando ve özel harekat polisleri, yangın riski taşıyan orman bölgelerinde devriye görevine başladı. PÖH, riskli bölgeleri adım adım dolaşıyor.

Marmaris'te orman yangını kontrol altına alındı! Bakan Kirişçi'den son durum açıklaması Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangın bölgesini ilk olarak helikopter ile denetlerken daha sonra ise Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenilirken sabah saatlerinde itibaren havadan söndürme çalışmaları ise başladı. Yangın nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edilirken, Bakan Kirişci yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.