Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinden itibaren devam eden Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangına müdahale sürüyor. Marmaris üzerinden inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangını sürüyor. Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına ilişkin son açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da yangına ilişkin soruşturma başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANI'DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Marmaris'teki orman yangında son durum! Ters rüzgar yangını büyütüyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangın bölgesini ilk olarak helikopter ile denetlerken daha sonra ise Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı. Sabah saatlerinden itibaren yangını havadan söndürme çalışmaları başladı. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Bakan Kirişci, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan yangının rüzgarın yönünü ters çevirmesiyle birlikte daha fazla alevlenmeye başladı. Mücadele sürerken bölgedeki 20 konut eşyalarıyla beraber tahliye edildi.