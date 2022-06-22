Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi’nde dün akşam başlayan yangın sürüyor.

34 HAVA ARACI BÖLGEDE

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken an itibarıyla 20 helikopter 14 uçak olmak üzere 34 hava aracı ve kara ekipleri bölgede mücadele halinde. Ancak yangınla mücadelede muhalefet kanadından algı siyaseti başladı.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmemesine tepki gösterdi.

"YİNE UÇAK YOK, YİNE HAZIRLIK YOK"

Yangınla mücadelede uçak ve helikopter olmadığını iddia eden Akşener, "Nitekim daha dün akşam, Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre, yine uçak yok. Yine hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları, bol miktarda hamaset var. Bu nedenle iktidarı uyarıyorum. Geçtiğimiz sene günlerce yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınları unutmadık." ifadelerini kullandı.

İDDİALARI GÖRÜNTÜLERLE ÇÜRÜTÜLDÜ

Ancak bölgeden gelen görüntüler Akşener'in iddialarını çürüttü.

An itibarıyla bölgede 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. Ayrıca yangında 14 uçak, 20 helikopter, 2 İHA, 3 ambulans, 8 vidanjör, 8 TOMA da etkin rol oynuyor.

Marmaris'teki orman yangında son durum! Ters rüzgar yangını büyütüyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangın bölgesini ilk olarak helikopter ile denetlerken daha sonra ise Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı. Sabah saatlerinden itibaren yangını havadan söndürme çalışmaları başladı. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Bakan Kirişci, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan yangının rüzgarın yönünü ters çevirmesiyle birlikte daha fazla alevlenmeye başladı. Mücadele sürerken bölgedeki 20 konut eşyalarıyla beraber tahliye edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Marmaris yangını açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki yangına ilişkin provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmamasını istedi. Çelik, orman yangınına hemen müdahale edildiğini hatırlatarak "Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Günün ilk ışıklarıyla Marmaris'teki acı tablo durumu gözler önüne serdi Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale hala sürüyor. Çıkan yangının şiddeti dün geceye oranla azalma gösterdi ve yangının bir kısmı az da olsa durabildi.