Türkiye Gazetesi

Yabancı yatırımcı küçük yatırımcıya kazançlı bir alan sunma sloganı ile Türkiye piyasasına girmeye hazırlanıyor. Amerikalı sigorta şirketi META FSCo firması Türkiye'de yatırım kararı aldı.

META FSC Direktörü Tony C., dünya finans sektörünün çoklu katılımcıyla ilerlemesinin önünü açtıklarını söyleyerek "Cep telefonları artık vazgeçilmezimizdir. Bizler sistemi kurarken insanların telefona ayırdıkları bu süreleri hem kazanca dönüştürmelerini hem de birlikte büyük bir güç olabilmeyi hedefliyoruz" dedi.