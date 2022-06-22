Türkiye Gazetesi

KKTC'de dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan İskele’deki Kantara bölgesindeki orman yangını ile mücadeleye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden de destek geldi. Öte yandan polisin yangınla ilgili 2 kişiyi tutukladığı öğrenildi. KKTC’de dün Lefke’ye bağlı Yedidalga köyünde başlayan ve Angolem köyüne sıçrayan yangın, Türkiye’den gelen 2 helikopter ve Sivil Savunma ekibi ile birlikte kontrol altına alınmasının ardından İskele’ye bağlı Kantara Tatlısu’ya ait Mersinlik Deresinde "Elma Bahçesi" olarak bilinen bölgede, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürme çalışmaları 1 gündür devam ediyor.

2 BİN 600 HEKTAR ALAN YANDI

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yaptığı açıklamada, Mersinlik’te şu ana kadar 2 bin 600 hektar alanın yandığını belirtti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için ada içerisinde genel bir seferlik başlatılırken, yangınla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Polis soruşturması çerçevesinde tutuklanan kişiler hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GÜNEY KIBRIS'TAN DESTEK GELDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının Türkiye’den 1, İngiliz Üstler bölgesinden 2 helikopter ile devam ettiğini aktararak, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından GKRY’den de 2 yangın söndürme uçağının gönderileceğini aktardı.

KKTC'de orman yangını: Müdahale sürüyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor. Bölgede şu ana dek yanan alanın 2 bin 600 dönüm olduğu da açıklandı

Marmaris'teki orman yangına müdahale sürüyor! Yeşil Vatan için Seferberlik Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Gece boyu amansız şekilde yapılan yangını söndürme çalışmasında 363 araç, 39 iş makinesinin yanı sıra havanın aydınlanması ile birlikte 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediyor. Öte yandan orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Sosyal medyada yayılan 'Yangına müdahale edilmiyor' iddiaları ise Orman Bakanı Kirişçi tarafından yalanlandı.