Türkiye Gazetesi

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu gelişmenin ardından söz konusu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TORBACI" OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında ‘Torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 Haziran Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında belirtilen adreslerde 32 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 'İran' operasyonu: Suikast şebekesi çökertildi İran tarafından İsrail vatandaşlarına düzenlenecek muhtemel suikast girişimleri nedeniyle İsrail, Türkiye'de bulunan vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuştu. İstanbul’da İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen İran İstihbaratına çalışan bir hücre, geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen operasyonla çökertildi.

Mersin'de PKK/KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu: 20 gözaltı kararı Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.