Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresi uzatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine ilişkin TBMM kararı yayınlandı.
1 TEMMUZ'DA TATİLE GİDİLECEKTİ
Kararda şu ifadeler yer aldı:
"Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir."
Sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesi TBMM komisyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl sosyal medyada artan dezenformasyonun engellenmesine yönelik bir çalışmanın gerekliliğine dikkat çekmiş ve hemen arkasından konuyla ilgili çalışmalar başlamıştı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı.
24 maddelik 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan " 24 maddelik 6. Yargı Paketi teklifimizi meclise sunduk" dedi.
İhracat teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi kabul edildi.