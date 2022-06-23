Türkiye Gazetesi

Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

Kararın Hanefi Avcı’ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.

Mahkemeden Hanefi Avcı iddialarına yanıt Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi, Hanefi Avcı’nın mahkemeye dilekçe göndererek FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu bulunan eski emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak’ın tahliyesini sağladığına yönelik iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Hanefi Avcı hakkında karar verildi Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı ‘Devrimci Karargah’ davasında beraat etti. Mahkeme Avcı’nın “Yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs ve gizliliğin ihlali” suçlarından ise yargılanmasının ertelenmesine hükmetti.

Hanefi Avcı Devrimci Karargah davasından beraat etti Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, tutuksuz yargılandığı Devrimci Karargah davasından beraat etti.