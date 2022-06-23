Türkiye Gazetesi

Ciğerlerimiz, yeşil vatanımız için hem göünüllüler hem de ekipler yangın için seferber oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken bir süre kontrol altına alınan yangın ters esen rüzgar nedeniyle tekrar alevlendi ve kontrol altına alınamadı.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ve İçişleri Bakanı Soylu kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Sabah saatlerinde 20 helikopter, 14 uçakla başlayan hava araçlarıyla müdahalenin jandarmanın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının da 7 helikopter desteğiyle 41'e ulaştığını açıklayan Bakan Kirişçi 51 haneden 151 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Kirişçi, 1100'ü Orman Genel Müdürlüğünden olmak üzere diğer kurumlardan da katılımlarla toplam 2600 civarında personel olduğunu bildiren Kirişci, iş makineleri, dozerler, greyderler ve TOMA'larla çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Aydın, Denizli ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Jandarmaya bağlı 17 TOMA da destek veriyor. Yaklaşık 6 ton su kapasitesine sahip TOMA’lar ormanlık bölgede alevlere su sıkarak, mücadeleye destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangındaki son duruma ilişkin 10 gece görüşlü helikopterin 4 Temmuz'da envantere dahil edileceğini söyledi.