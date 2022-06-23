Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, önemli görüşmeler için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ve çok taraflı düzeyde çeşitli konular ele alındı. Truss'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmenin her alanda ilişkilerin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başlıkları:

Ankara Anlaşması’ndaki teknik sorunları çözmeliyiz.

Suriye’den gelen terör saldırıları da gündemimizde.

Ukrayna NATO’nun gelişmesi gibi konuları ele aldık.

Çabalarımızı BM ile birlikte sürdürüyoruz. Ukrayna ve Rusya'yla temas halindeyiz.

Gerçekçi ve uygulanabilir bir plan dolduğunu görüyor ve destekliyoruz.

İstanbul’da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna’nın dışında güvenli bölge kurulacak.

İSVEÇ-FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

NATO zirvesi limit değil, süreç için tarih belirlenmedi.

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