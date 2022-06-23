Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya hem yurt içinde hem de sıırlarımızda darbe vurulmaya devam ediliyor. 'Eren Abluka' operasyonları ile bölücü terör örgütü mensupları ve inleri tek tek tespit ediliyor ve bombardımana tutuluyor. Amanos dağlarında hain terör örgütü PKK'ya operayson düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir" operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyon sonucu Timlerin yerini belirlediği bir sığınakta,PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

Mersin'de PKK/KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu: 20 gözaltı kararı Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PKK zindanlarının mezbahadan farkı yok 70’i aşkın PKK zindanında sözde öz yönetim planına karşı çıkan binlerce Kürt, Arap ve Türkmen’e akılalmaz işkenceler yapılıyor.

PKK'da çözülme sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı 4 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.