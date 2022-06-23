Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ederken ekipler canla başla alevlere müdahale ediyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, çevre illerden söndürme çalışmalarına destek ekibi geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün bölgeden yaptığı açıklamada "Akşama doğru olumlu, somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz" dedi.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınmazken yangının ormanlık alanlarda oluşturduğu tahribat durumun acı gerçeğini gözler önüne serdi. İşte Marmaris'te yanan ormanların son hali...