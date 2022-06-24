Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağlarında 9 Haziran'da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde İtalyan adli makamlarının talebiyle kimlik tespiti için DNA testinden geçirilen ve otopsi yapılan cenazelerin, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye nakline yeşil ışık yakıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu süreci yakından takip etti. Bu çerçevede, Türk vatandaşlarının cenazeleri, bugün Modena'daki morgdan alınarak Milano Malpensa Havaalanı'na getirildi. Buradaki yasal işlemlerin ardından cenazeler, THY'nin Milano Malpensa - İstanbul seferini yapacak uçağa konuldu.

YALOVA'DAKİ FABRİKADA VEDA TÖRENİ YAPILACAK

TK1876 numaralı seferini yapan uçak, yaklaşık 1,5 saatlik rötarla yerel saatle 21.10'da Milano Malpensa Havaalanı'ndan havalandı. Uçak gece saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, cenazelerin bugün Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında yapılacak veda töreni sonrası öğle namazını takiben toprağa verileceği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4 Türk, 2 Lübnanlı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kazaya yönelik İtalyan adli makamlarının soruşturması devam ediyor.

7 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’daki helikopter kazasında yürek burkan detay İtalya’da kaybolan ve bulunan enkazda, içindeki 4’ü Türk vatandaşı 7 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenen helikopter kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Düşen helikopterin Lübnanlı pilotunun kazadan saniyeler önce yaptığı yürekleri burktu.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan İtalya'da hayatını kaybeden 4 çalışanı için taziye mesajı ​Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikopterin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'da içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopter radardan kayboldu İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek için kalkan ve içerisinde 6 yolcu ile 1 pilot bulunan helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi. Helikopterdeki yolculardan dördünün Türk olduğu ve bir fuar için İtalya'da bulundukları belirtilirken İtalyan basını, pilotun telefon sinyalinin bulunduğunu aktardı.