Türkiye Gazetesi

Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik 19 Haziran 2022 tarihinde Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonu düzenlendi, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Arin kod adlı Şükran Alp olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle 31 Mayıs'ta Pervari'nin Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanının yerde kalmadığı ifade edildi.

MİT Gara'da 5 teröristi etkisiz hale getirdi MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.