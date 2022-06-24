Türkiye Gazetesi

İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadeleri yer almıştı.

CENAZE CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP KALDIRILACAK

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun cenaze bilgileri paylaşıldı. İsmailağa Camii'nin resmi hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

FATİH CAMİİ'NDE İNSAN SELİ

Mahmud Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazı için onlarca kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Fatih Camii avlusunu doldurmaya başladı.

KADINLAR TÖRENE KATILMAYACAK

İsmailağa Cemaati, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine kadınların katılmamasını istedi. Cemaatin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mahmud Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kemsin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

TAZİYE MESAJLARI

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

“Allah’tan geldik, yine O’na döneceğiz.” Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayınladı. Soylu mesajında, "Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir." Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

"Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Anadolu’da binlerce talebe yetiştiren, devletine ve milletine sayısız hizmetleri bulunan #MahmudEfendiHazretleri’ne Cenab-ı Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet makamı âli olsun.."

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Mahmut Efendi emaneti Rabbine teslim etti."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:

"İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makâmı âlî olsun."

MAHMUD USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmud Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.