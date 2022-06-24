Türkiye Gazetesi

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde TPAO’ya bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden ‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek’ kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi. Köylüler haberi büyük bir sevinçle karşıladı.

‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.

ADANA'DA BULUNAN PETROL TÜRKİYE'Yİ SEVİNDİRDİ

Köyde yaşayanların anlattıklarına göre, 1960’lı yıllarda yabancı şirketler bölgede araştırma yaptı ancak 'Burada petrol yok' diyerek kuyuları kapatıp gitti. Daha sonra 1998 Ceyhan Depremi’nden sonra da yine sahada araştırma yapan yabancı şirketler bin 500 metre derinliğe inilmesine karşın petrol bulamadıklarını açıkladı. Şimdi ise tüm Türkiye'yi sevindiren haber geldi ve petrol bulundu.

Köyde yaşayan 66 yaşındaki İsa Sezgin, "Mısır sulaması yapılırken 1998 yılında suyun içerisinde siyah bir maddenin çıktığı ve bununda mısırı bozduğu görüldü. Bunun üzerine tarla sahibi maddeyi götürüyor ve petrol olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi 2 kuyudan verim alınıyor. Buradan günlük 2-3 tanker petrol gidiyor. Bu memleket için çok olumlu bir şey." demişti.

Sözlerinin devamında ise 14 kuyu açılacağını duyduğunu belirterek, "Buraya tırlarla malzeme geliyor. Demek ki büyük bir şeyler var ki geliyor. 1967 yılında ben çocukken buraya yabancılar geldi ve 20-30 metrelik kuyu açıp ‘Burada bir şey yok’ deyip çekip gittiler. Ancak en sonunda bizim insanımız buldu bu petrolü. Mutlaka burada petrol var. Yabancı burada sana para kazandırmaz. Burada Türkiye’nin kalkınması,para sahiplerinin elini çekmesi demek. Ne zaman sen muhtaç olursun yabancı gelir buraya parasıyla para kazanır. Sende yarı aç, yarı tok kalırsın” şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez sinyalini vermişti... Adana’da petrol bulundu: Tanker tanker gidiyor! Adana’nın Ceyhan ilçesinde ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında petrol bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce ‘Petrol yok’ diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu ortaya çıktı.

Brent petrol son 1 ayın en düşük seviyesinde: ABD’nin kritik çağrısı fiyatları düşürdü (24 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları) Brent petrolde düşüş eğilimi sürüyor. ABD Başkanı Biden’ın petrol sektörüne yönelik sert açıklamaları ve Fed’in sıkı para politika uygulamaları petrol fiyatlarını baskılamış durumda. Brent petrol tarihi zirvesi olan 130 dolardan 110 dolara kadar geriledi. Brent petroldeki düşüş ise iç piyasada akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Henüz sektör kaynaklarından bir haber gelmedi. Peki Brent petrol kaç dolar? Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi? Motorine indirim var mı?