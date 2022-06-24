Türkiye Gazetesi

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlanan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını duyurdu.

OĞLU BAŞA GEÇECEK İSMİ AÇIKLADI

Ahmet Ustaosmanoğlu açıklamasında, "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun." dedi.

HASAN KILIÇ HOCAEFENDİ KİMDİR?

Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevî dersini Nuri Efendi vermişti.

CENAZE TÖRENİNE BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Uzun zamandır yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 93 yaşındaki İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün hayatını kaybetti. Bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde ülkenin neredeyse her yerinden binlerce kişi akın ederken, cami avlusunda yaşanan yoğunluk drone ile de havadan görüntülendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENE KATILDI

Fatih Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine son anda yetişti.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi kimdir? MAHMUT EFENDİ | Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü, hastalığı neydi? Mahmut Ustaosmanoğlu’nun kaç çocuğu var? Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini torunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir ve nerelidir? Mahmmut Efendi neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti? Mahmut Ustaosmanoğlu yerine kim gelecek geçecek, belli mi?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi vefat etti İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı İsmailağa cemaatinin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı.