Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Lucca şehrinde 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları’nda enkazına ulaşılan helikopterde 4’ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti. Eczacıbaşı çalışanı olan 4 Türk’ün cenazesi İtalya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Milano’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi.

Dün gece saat 23.40’ta havalimanına inişin akabinde uçaktan indirilen cenazeler, daha sonra kargo terminaline götürüldü. Burada cenaze araçlarına nakledilen cenazeler, havalimanından çıkarılarak defnedilecekleri kentlere götürüldü.

'HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren fabrikadaki törende, helikopter kazasında hayatını kaybeden Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak’ın cenazeleri fabrikaya getirildi. Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar’ın cenazesinin ise doğrudan memleketi Adana’ya gönderildiği öğrenildi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yapılan törende çalışanlarını kaybetmenin acısını duyduklarını söyledi. Eczacıbaşı "Arkadaşlarımız ideal aile babası, örnek yönetici, örnek çalışma arkadaşıydılar. Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Hiç unutmayacağız, onları hep anacağız. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

ARİF CEZ BURSA'DA DEFNEDİLDİ

Eczacıbaşı Holding Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez’in cenazesi, memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde merkez Hatuniye Camii’ne getirildi. Cenaze namazı kılınacağı sırada bastıran aşırı yağış ve rüzgâr sebebiyle cenaze bahçe avlusundan cami içerisine alındı. Burada kılınan namazın ardından Arif Cez aile kabristanına defnedildi. Arif Cez'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

SERHAT KENAR MANİSA'DA DENFEDİLDİ

helikopter kazasından hayatını kaybeden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar, memleketi Adana’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Helallik alınması için evine getirilen Kenar’ın tabutuna gözyaşları içinde sarılan eşi Gözde ile annesi Fatma Kenar’ın feryat etmesi yürekleri dağladı.

Adana’dan karayolu ile Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi’ndeki evine helallik için getirilen Serhat Kenar’ın tabutuna sarılan Eşi Gözde ile annesi Fatma Kenar’ın tabuta sarılıp feryat etmesi yürekleri dağladı. Uzunca bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döken aile üyeleri tabutun cenaze aracına konulması için kaldırıldığında tabuttan ayrılmak istemedi.

İLKER UÇAK KOCAELİ'DE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden 4 Türk’ten biri olan Eczacıbaşı Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak’ın cenazesi, Kocaeli Çavuşlu Mahallesi'ndeki İshakçılar Camii’nde kılınan öğle namazı sonrası Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı’nda defnedildi.

ALTUĞ ERBİL İSTANBUL'DA DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil’in cenazesi, Şakirin Camii’nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye başta Erbil’in eşi Başak Erbil ile çocukları Melisa ve Arda olmak üzere, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Taziyeleri kabul eden eş Başak Erbil, cenaze namazının kılındığı esnada gözyaşlarına boğuldu.

İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri Türkiye'de Geçtiğimiz günlerde İtalya'da dağlık bölgeye düşen helikopterin enkazı bulunmuş ve helikopter içindeki 4 Türk'ün cenazesi bulunmuştu. . Cenazeler gece Türkiye'ye geldi. Eczacıbaşı'nın Yalova fabrikasında hayatını kaybedenler için bugün tören düzenleneceği öğrenildi.

7 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’daki helikopter kazasında yürek burkan detay İtalya’da kaybolan ve bulunan enkazda, içindeki 4’ü Türk vatandaşı 7 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenen helikopter kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Düşen helikopterin Lübnanlı pilotunun kazadan saniyeler önce yaptığı yürekleri burktu.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan İtalya'da hayatını kaybeden 4 çalışanı için taziye mesajı ​Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikopterin enkazında 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.