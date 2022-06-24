Türkiye Gazetesi

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 93 yaşında gözlerini yuman Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin cenazesi Ali Haydar Efendi'nin yanına; Eyüpsultan Sakızağacı mezarlığına defnedilecek. Cenazelerde açıklamalarda bulunan Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri ve vakfın başkanı Hasan Efendi olduğunu açıkladı. Milyonlarca kişi ise Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir? Hasan Kılıç Hocaefendi kaç yaşında? Hasan Kılıç Hocaefendi nereli, nerde yaşıyor? sorularını araştırmaya başladı.

YERİNE GEÇECEK İSMİ AÇIKLADI

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını şu sözlerle açıkladı:

Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun.

HASAN KILIÇ HOCAEFENDİ KİMDİR?

Hasan Kılıç Hoca Efendi 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi’ye manevî dersimi Nuri Efendi vermişti.

AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ'NİN YANINA DEFNEDİLECEK

Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek.

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu cenaze töreninde duyurdu: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak! Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Hocaefendi bugün Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında konuşan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, babasının vasiyetine uygun olarak İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin Hasan Kılıç Hocaefendi olacağını açıkladı. Peki Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi kimdir? MAHMUT EFENDİ | Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü, hastalığı neydi? Mahmut Ustaosmanoğlu’nun kaç çocuğu var? Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini torunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir ve nerelidir? Mahmmut Efendi neden öldü, kaç yaşında hayatını kaybetti? Mahmut Ustaosmanoğlu yerine kim gelecek geçecek, belli mi?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi vefat etti İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedilecek.