Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te yangın çıkaran kişi için, "Caydırıcı bir ceza. Ben de diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor; "Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum" diyor" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları;

"21 Haziran 2022 tarihinde Marmaris'te orman yangını çıkmıştır. Müdahale ile yangının daha da büyümesi engellendi. 15 uçak, 46 helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı. Burada bütün ekiplerimize can hıraş çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum."

CAN KAYBI YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette. Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur.

AFAD'ın koordinesiyle başka illerden 271 araç görevlendirmesi yapıldı. Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile Romanya ve İsrail'den hava aracı desteği talebinde bulunuldu ancak ihtiyacımızın olmaması nedeniyle kabul edilmedi.

Azerbaycan'dan bir uçak ve Katar'dan 3 helikopter iştirak etti. Orman Genel Müdürlüğü 14 uçak, 25 helikopter ile çalışmalarını sürdürdü. Sağlık ekiplerimiz tarafından 47 kişiye müdahale edilmiş, hastanelerden taburcu edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, 35 araç ve 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır.

TAHLİYE EDİLENLER

Tahliye edilen kişilerin büyük bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır. Toplam 344 kişiye barınma sağlandı. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapıldı. Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere nakdi yardımda bulunuldu.

Söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.

İDAM CEZASI

Yangına sebep olan kişi tutuklandı. Sadece ormanlar değil hayvanlar da bu yangından zarar görüyor. Sultan Fatih, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum' diyor. Bu tartışılmalı. İdam cezası konusu tartışılmalı ve üzerinde durulmalı."

Marmaris'teki yangında 3. gün! Yangın büyük oranda kontrol altına alındı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının 3. gününde gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 51 hanede toplam 151 kişi ise tahliye edildi.2022 yılında kurulan Orman Kurtarma Timi (ORKUT) ilk kez Marmaris'te sahaya inerken yangında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaşırken kardeş ülke Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi. Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda.40'ı helikopter toplamda 61 hava aracı hizmet veriyor" dedi. Gözaltına alınan S.A. sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı S.A çıkarıldığı merciler tarafından tutuklandı. AFAD ise duruma ilişkin "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Dalaman'a giderek bakanlar ve yangına müdahale eden pilotlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te kriz merkezinde önemli açıklamalarda bulundu ve yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu.

Marmaris'teki yangının çıktığı noktayı 'Kadro' buldu! Bunu yapabilen tek köpek Marmaris'te 3 gündür devam eden orman yangınına müdahaleler devam ederken ormanı yakan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Öte yandan yangının çıkış noktasını Türkiye’nin tek Yangın Tespit Köpeği Kadro tespit etti. 'Kadro' görevini en iyi şekilde yerini getirdi ve büyük bir başarıya imza attı.

Marmaris'teki orman yangınını çıkaran kişi suçunu itiraf etti Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şüphelinin sorgusu esnasında suçunu itiraf ettiğini açıkladı.