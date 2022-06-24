Türkiye Gazetesi

Kaçak göçmen konusu uzun süredir gündemde... Güvenlik güçleri, kaçaklarla durmaksızın mücadele ediyor. Bu çabalar İstanbul'da da yoğun bir şekilde sürüyor.

"76 BİN GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI"

İstanbul Valiliği, megaşehirdeki son verileri paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 1 Ocak-21 Haziran arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı. 39 ilçe emniyet müdürlüğünce günlük olarak yapılan kimlik kontrolleri ve adres tahkikatları yoğun şekilde devam ediyor. Gerek yasal kalış hakkı bulunmayan gerekse adli işleme karışmış olan kaçak göçmenler yakalandıktan sonra İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim ediliyor. Kaçak göçmenler, İstanbul ve diğer illerdeki geri gönderme merkezleri aracılığıyla ülkelerine sınır dışı ediliyor. 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 224 kaçak göçmen ilimizden gönderildi.

"HER GÜN 250 KAÇAK YOLLANIYOR"

Her gün Tuzla Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlanan yaklaşık 250 kaçak göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine yollanıyor. Ayrıca haklarında ilgili tahdit kodları da yazılarak bu kişilerin ülkeye tekrar girişlerinin engelleniyor.

"MERKEZDE 590 AFGAN BEKLİYOR"

Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan 590 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, dün üç ayrı charter uçuşuyla ülkelerine gönderildi. Plan dahilinde cuma, cumartesi ve pazar günleri de sınır dışı işlemleri devam edecek. Bu gece 150 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine yollanacak.

Göçmenlere uzaydan takip! Bileklerine GPS cihazı takacaklar İngiltere, bazı göçmenlere GPS takip cihazı takmaya hazırlanıyor. Bir yıl sürecek pilot uygulama ile GPS takılan göçmenlerle düzenli temas sürdürülecek ve kefaletle serbest bırakılanların kaçının kaçtığına dair veriler toplanacak.

Bir ayda 60 bin kaçak göçmen yakalandı Ocaktan mayısa kadar İstanbul’da 25 bin civarında kaçak göçmen yakalanırken, denetimlerin sıkılaştırılmasından sonra sadece bir ayda bu sayı 60 bini buldu.

227 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 227 Afgan göçmen ülkelerine geri gönderildi.