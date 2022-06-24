Türkiye Gazetesi

Erzincan İliç’teki altın madeninin siyanür borularından birisinin kırıldığı ve 20 ton civarında siyanürün çevreye yayıldığı jandarma tutanağına yansıdı. Maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki faaliyet yürüten madencilik işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İlçenin Çöpler köyünde faaliyet yürüten altın madeni işletmesinin siyanür borusunda sızıntı olduğu yönündeki iddialar üzerine İliç Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, iddiaları araştırmak üzere TCK'nin "çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182'nci maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan soruşturma açtı. Jandarma ekipleri soruşturma çerçevesinde işletmenin bulunduğu bölgede herhangi bir çevre kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yaptı. Altın madeninin siyanür borularından birisinin kırıldığı ve 20 ton civarında siyanürün çevreye yayıldığı jandarma tutanağına yansıdı.

"TEHLİKE BÜYÜK"

Vatandaş Sedat Cezayirlioğlu, “Bu su 5 tane barajımızı besliyor. GAP’ta belki de 3 gündür siyanürlü tarım yapıyorlar sülfürik asitle. O kadar ki tehlike büyük. Burasının acilen durdurulması lazım, beka meselesi burası. Burayı dünyaya duyurdum, başıma gelmedik kalmadı. Burası için insan öldürüldü. İlhan Cihaner 20 gün önce tüm Türkiye’ye duyurdu. 2008 yılında sondaj aşamasında eski FETÖ’cü savcı aylık 5 bin dolar burayı haraca bağlıyor. Özel İstanbul’dan bilimsel raporlar getirttiriyor, istedikleri raporları yazdırmak için Erzincan Havaalanında karşılıyorlar. Bunu itiraf eden adam, İlhan Cihaner’in sorguya aldığı adam 4 gün yediği melemenden zehirleniyor, otopsi bile yapılmadan beyin kanaması diye götürüyorlar.” şeklinde konuştu.

Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı.

Siyanürün internetten satışı yasaklanıyor Son günlerde toplumu sarsan ‘toplu ölüm’lerde kullanıldığı belirlenen siyanüre ulaşımın engellenmesi için adım atılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Siyanür satışına yasak getiriyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz." dedi.

Siyanür, yeşil reçeteyle satılmalı Terör saldırılarının ardından suni gübre satışında ve bidonla benzin alımında ciddi tedbirler alındı. Benzer kararların siyanür için alınması kaçınılmaz.