Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bu kapsamda ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

4 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Van, Şırnak ve Hakkari ile Siirt'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Ankara'da yeşil bulutlar dikkat çekmişti: Meteoroloji'den açıklama geldi Ankara'da dün etkili olan kuvvetli sağanağın öncesinde gökyüzünde gizemli yeşil bulutlar dikkat çekmiş, görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Korkutan anlar sonrası konuya dair Meteoroloji'den açıklama geldi.