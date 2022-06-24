Türkiye Gazetesi

Bakan Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı. Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ise Kirişci, henüz tam olarak belirlenmediğini kaydetti. Bakan Kirişci, "Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz." dedi.

"72 SAAT DOLMADAN ÇALIŞMA TAMAMLANMIŞ OLDU"

Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah saatlerinde açıklamayı planladıklarını ifade eden Kirişci, "Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum." dedi.

Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ise Kirişci, henüz tam olarak belirlenmediğini kaydetti. Kirişci, şunları söyledi:

"Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz. Geçen yıl Muğla'da yanan alan, 50 bin 500 hektarlık bir alan yanmıştı. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu. Bu geceyi de rahat atlatacağımızı ifade edecek olursak biz aslında 72 saatten çok çok önce bu çalışmayı da tamamlamış olduk. Burada kara gücü dediğimiz Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışanları olmak üzere jandarmamız, polisimiz, akredite olmuş bütün STK'larımız, kendini bu işe adamış kardeşlerimiz hep birlikte alın ve akıl teri dökerek bu işin üstesinden geldik diye ümit ediyorum."

Bakan Kirişci, Muğla'da geçen yıl yanan alanlarla ilgili de 28 bin 500 hektarlık gençleştirme, 510 hektarlık fidan dikimi yöntemiyle alanların yeniden ormana kazandırılması çalışmaları yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

"EKİPLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, bölgede coğrafya olarak Türkiye'nin söndürülmesi en zor yangınların oluştuğunu söyledi.

Haberi duyunca "Bu yangını söndürmek çok zor" dediğini ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada arazi şartları zorlu, ormanın da devamlılığı var. Dünyanın hiçbir yerinde geceleri kara ekipleri çalışmaz. Arkadaşlarımız cephede sabaha kadar çalıştı. Bu yangının söndürülmesi imkansızdı ama gerçekleşti. Orman yangınları siyasete de malzeme edilmemeli. Çalışanların morali bozuluyor. CHP'nin geçmiş dönemki genel başkanı Deniz Baykal, yangın bölgesine gelip, 'Allah kolaylık versin. Yangınla mücadele savaştır. Yapacağımız ne var?' diye sorardı. Şimdiki Genel Başkan üzerinden helikopter geçerken 'Helikopter yok.' diyor." dedi.

Gece uçan helikopterlerin dünyada kullanılmadığını anlatan Aydın, "Son yıllarda bazı ülkelerde deneniyor. Geçen yıl biz de denedik. Bu sene de devam edeceğiz. Yer ekiplerimiz de çok güçlü. Siyasete alet etmeden bu işleri yapmamız lazım." diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise düne geceye göre yangının bugün 1 metre bile ilerlemediğini ifade etti.

Ekiplerin sahada soğutma çalışması yaptığını aktaran Karacabey, aksilik olmadığı takdirde sabahleyin daha iyi bir sonucu ifade edebileceklerini kaydetti.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı da katıldı.

Yangın bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'idam' çıkışı Marmaris'te 3 gündür devam eden yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir açıklamada bulundu. Orman yangınlarıyla ilgili uygulanan cezaya ilişkin Erdoğan, idam cezasının tartışılması gerektiği söyledi.

Marmaris'teki yangında 3. gün! Yangın büyük oranda kontrol altına alındı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının 3. gününde gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 51 hanede toplam 151 kişi ise tahliye edildi.2022 yılında kurulan Orman Kurtarma Timi (ORKUT) ilk kez Marmaris'te sahaya inerken yangında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaşırken kardeş ülke Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi. Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda.40'ı helikopter toplamda 61 hava aracı hizmet veriyor" dedi. Gözaltına alınan S.A. sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı S.A çıkarıldığı merciler tarafından tutuklandı. AFAD ise duruma ilişkin "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Dalaman'a giderek bakanlar ve yangına müdahale eden pilotlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te kriz merkezinde önemli açıklamalarda bulundu ve yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu.

Yüzde 100 milli: Orman yangınlarını söndüren köpük artık yerli üretim Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınları uçaklardan atılan kırmızı renkli köpükle söndürülürken, köpüğün yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından geliştirildiği ortaya çıktı. Yangın bölgesine Ar-Ge araçlarıyla gönüllü olarak geldiklerini söyleyen Neuvatec Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Özay İpek, dünyada sadece Amerika’da bir firmanın ürettiği köpüğü milli imkanlarla ürettiklerini açıkladı.

Marmaris'teki yangının çıktığı noktayı 'Kadro' buldu! Bunu yapabilen tek köpek Marmaris'te 3 gündür devam eden orman yangınına müdahaleler devam ederken ormanı yakan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Öte yandan yangının çıkış noktasını Türkiye’nin tek Yangın Tespit Köpeği Kadro tespit etti. 'Kadro' görevini en iyi şekilde yerini getirdi ve büyük bir başarıya imza attı.