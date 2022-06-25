Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını ancak dün kontrol altına alınabildi. Şiddetli rüzgar ve yangının büyümesi nedeniyle yangın 3 gün sürdü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" dedi

Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Kirişci, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti. Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah saatlerinde açıklamayı planladıklarını ifade eden Kirişci, "Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum." dedi.

'4 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ'

Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ilişkin Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı:

"Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır denilen yerlerin dışında kısmen yanmış, içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz.

Geçen yıl Muğla'da yanan alan, 50 bin 500 hektarlık bir alan yanmıştı. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu. Bu geceyi de rahat atlatacağımızı ifade edecek olursak biz aslında 72 saatten çok çok önce bu çalışmayı da tamamlamış olduk. Burada kara gücü dediğimiz Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışanları olmak üzere jandarmamız, polisimiz, akredite olmuş bütün STK'larımız, kendini bu işe adamış kardeşlerimiz hep birlikte alın ve akıl teri dökerek bu işin üstesinden geldik diye ümit ediyorum."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise dün geceye göre yangının bugün 1 metre bile ilerlemediğini ifade etti. Ekiplerin sahada soğutma çalışması yaptığını aktaran Karacabey, aksilik olmadığı takdirde sabahleyin daha iyi bir sonucu ifade edebileceklerini kaydetti.

'İDAM CEZASI TARTIŞILMALI'

Dün Değirmenyanı Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını söylemişti. Erdoğan, orman yangınlarında idam cezasının tartışılması gerektiğini de belirterek "Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor" diye konuşmuştu.

Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, havadan görüntülendi. Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.

Yeşil alanların siyaha döndüğü yangın bölgesi görüntülere yansıdı. Görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkii arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.

Marmaris'i yakan hainin babası konuştu: Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını başlattığını itiraf eden 34 yaşındaki S.A'nın babası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baba K.A. Yapacak birisi değildi. Kendimiz arıcıyız, ormandan ekmek yiyoruz. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi" dedi.

Marmaris'teki yangında 3. gün! Yangın büyük oranda kontrol altına alındı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının 3. gününde gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 51 hanede toplam 151 kişi ise tahliye edildi.2022 yılında kurulan Orman Kurtarma Timi (ORKUT) ilk kez Marmaris'te sahaya inerken yangında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaşırken kardeş ülke Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi. Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda.40'ı helikopter toplamda 61 hava aracı hizmet veriyor" dedi. Gözaltına alınan S.A. sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı S.A çıkarıldığı merciler tarafından tutuklandı. AFAD ise duruma ilişkin "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Dalaman'a giderek bakanlar ve yangına müdahale eden pilotlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te kriz merkezinde önemli açıklamalarda bulundu ve yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu.

Marmaris'teki yangının çıktığı noktayı 'Kadro' buldu! Bunu yapabilen tek köpek Marmaris'te 3 gündür devam eden orman yangınına müdahaleler devam ederken ormanı yakan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Öte yandan yangının çıkış noktasını Türkiye’nin tek Yangın Tespit Köpeği Kadro tespit etti. 'Kadro' görevini en iyi şekilde yerini getirdi ve büyük bir başarıya imza attı.