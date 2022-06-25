Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da çıkan yangın 3 gün sonra söndürülebilmiş veyangının 4 bin 500 hektar alanaı etkilemiş, adeta kül etmişti. Marmaris'teki yangına müdahale yapılırken bölgeye giden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulunarak yagında kullanılacak helikopter olmadığnı söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün öğle saatinden sonra Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye giderek helikopter eleştirisi yapan Kıulıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

'SİZİ YUKARI BAKTIRMAYACAĞIM'

Yangına müdahale için geçen helikopterlere CHP kurmaylarının bakışını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Bakın, ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın çünkü yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, yapıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası etrafında bulunan yetkililerin gülümsediği görüldü.

Marmaris yangınında etkilenen ormanlar görüntülendi: 4 bin 400 hektar alan kül oldu Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını dün kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklayarak, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan yangında zarar gören alanlar görüntülendi. Adeta kül olan ormanlık alanlar görenlerini içini sızlatıyor.

Marmaris'i yakan hainin babası konuştu: Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını başlattığını itiraf eden 34 yaşındaki S.A'nın babası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baba K.A. Yapacak birisi değildi. Kendimiz arıcıyız, ormandan ekmek yiyoruz. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi" dedi.

Marmaris'teki yangında 3. gün! Yangın büyük oranda kontrol altına alındı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının 3. gününde gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 51 hanede toplam 151 kişi ise tahliye edildi.2022 yılında kurulan Orman Kurtarma Timi (ORKUT) ilk kez Marmaris'te sahaya inerken yangında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaşırken kardeş ülke Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi. Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda.40'ı helikopter toplamda 61 hava aracı hizmet veriyor" dedi. Gözaltına alınan S.A. sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı S.A çıkarıldığı merciler tarafından tutuklandı. AFAD ise duruma ilişkin "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Dalaman'a giderek bakanlar ve yangına müdahale eden pilotlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te kriz merkezinde önemli açıklamalarda bulundu ve yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu.