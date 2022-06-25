Türkiye Gazetesi

Muğla'Nın Marmaris ilçesinde 21 haziran akşamı meydana gelen yangın kısa sürede yayılmış ve yangın ters esen rüzgar nedeniyle bir türlü kontrol altına alınamamıştı. Büyük çabalar sonucu kontrol altına alınan yangına ilişkin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

BAKAN KİRİŞÇİ: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Güzel haberi vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın dün paylaşmış olduğu o ihtiyatlı sözlerini artık yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum.

4 BİN 500 HEKTAR ALAN YANDI

Kızılçam ağaçlarıyla kaplı 4 bin 500 hektar alanda etkili olan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçakla havadan da sürüyor. Karadan ise 405 arazöz ve 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personelle çalışmalara destek veriliyor. Soğutma çalışmaları, geniş alanda sürüyor.

72 SAAT DOLMADAN TAMAMLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün akşam yaptığı açıklamada yanan alanlarla ilgili bilgi vererek, "Net olarak 'Burası tamamen yanmış' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu" demişti.

Marmaris yangınında etkilenen ormanlar görüntülendi: 4 bin 400 hektar alan kül oldu Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını dün kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklayarak, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan yangında zarar gören alanlar görüntülendi. Adeta kül olan ormanlık alanlar görenlerini içini sızlatıyor.

Marmaris'i yakan hainin babası konuştu: Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını başlattığını itiraf eden 34 yaşındaki S.A'nın babası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baba K.A. Yapacak birisi değildi. Kendimiz arıcıyız, ormandan ekmek yiyoruz. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi" dedi.

Marmaris'teki yangında 3. gün! Yangın büyük oranda kontrol altına alındı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının 3. gününde gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 51 hanede toplam 151 kişi ise tahliye edildi.2022 yılında kurulan Orman Kurtarma Timi (ORKUT) ilk kez Marmaris'te sahaya inerken yangında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaşırken kardeş ülke Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi. Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda.40'ı helikopter toplamda 61 hava aracı hizmet veriyor" dedi. Gözaltına alınan S.A. sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı S.A çıkarıldığı merciler tarafından tutuklandı. AFAD ise duruma ilişkin "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgar olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Dalaman'a giderek bakanlar ve yangına müdahale eden pilotlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te kriz merkezinde önemli açıklamalarda bulundu ve yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu.