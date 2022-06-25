Türkiye Gazetesi

Mehmetçik, terörle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE BOMBA YÜKLÜ KAMYON İMHA EDİLDİ

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, Suriye'de El Humran köyü yakınına PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce bırakılan bomba yüklü kamyonun, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ekipleri, 21 Haziran'da Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratını aldı.

Kamyonu tespit eden ekipler, bölgeye bomba imha ekiplerini yönlendirdi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba yüklü kamyon, kontrollü olarak imha edildi.

Mehmetçik'ten PKK'ya darbe! 18 terörist etkisiz hale getirildi MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi."